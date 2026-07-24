Самолет с 11 пассажирами загорелся после аварийной посадки в США и попал на видео

The Sun: Самолет Kenmore Air с 11 пассажирами потерпел крушение у острова Сусия

Самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в США и попал на видео. Об этом стало известно газете The Sun.

По данным источника, 23 июля одномоторный гидросамолет de Havilland DHC-3 авиакомпании Kenmore Air совершил аварийную посадку у берегов острова Сусия, после которой загорелся.

Уточняется, что 10 путешественников и пилот чудом выжили, но получили различные травмы. Один человек был госпитализирован в критическом состоянии.

Причина авиакатастрофы пока не установлена. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Ранее потерпевший крушение 70 лет назад самолет нашли в Атлантике. Находка была сделана с помощью автономного подводного аппарата на глубине около 600 метров.