Потерпевший крушение 70 лет назад самолет нашли в Атлантике

Потерпевший крушение самолет Pan Am Clipper Endeavor нашли в Атлантике спустя 70 лет

Спустя почти 75 лет после катастрофы исследовательской группе удалось обнаружить на дне Атлантического океана обломки лайнера Pan Am Clipper Endeavor, потерпевшего крушение в 1952 году. Как сообщает The New York Times, находка была сделана с помощью автономного подводного аппарата на глубине около 600 метров, примерно в восьми километрах от побережья.

Рейс Pan Am 526A выполнялся на самолете Douglas DC-4 по маршруту Сан-Хуан — Нью-Йорк. Вскоре после взлета у машины отказали два двигателя, и пилот Джон Берн был вынужден сажать лайнер на воду. Все 69 человек на борту пережили приводнение, однако при эвакуации возникла паника. Хвостовая часть отломилась, фюзеляж затонул, и в итоге погибли 52 пассажира и члена экипажа. Эта трагедия впоследствии повлияла на введение обязательного предполетного инструктажа по технике безопасности.

На фрагментах корпуса ученые обнаружили сохранившееся название авиакомпании Pan American World Airways и часть бортового имени судна. По их словам, состояние обломков оказалось намного лучше, чем предполагалось: с места крушения было сделано более 350 тысяч снимков. При этом поднимать обломки или останки жертв не планируется.

Поиски длились около семи лет — процесс осложняли большая глубина, неблагоприятные погодные условия и пандемия коронавируса. В работе использовался глубоководный аппарат Miss Millie стоимостью 10–12 миллионов долларов, способный погружаться на глубину до шести тысяч метров.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в море у берегов Великобритании — пилотов нашли дрейфующими на крыле воздушного судна. Летевший из Ирландии в Италию самолет подал сигнал бедствия над ирландским морем из-за технической неполадки.