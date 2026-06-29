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16:02, 29 июня 2026Путешествия

Летевший в Италию самолет потерпел крушение в море

The Sun: Легкомоторный самолет потерпел крушение в море у берегов Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rafael Ben-Ari / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Легкомоторный самолет потерпел крушение в море у берегов Великобритании — пилотов нашли дрейфующими на крыле воздушного судна. Об этом стало известно газете The Sun.

Инцидент произошел 26 июня рядом с островом Кардиган, к северо-западу от мыса Семакс-Хед. Летевший из Ирландии в Италию сверхлегкий самолет подал сигнал бедствия над ирландским морем из-за технической неполадки.

Пилотам пришлось совершить аварийную посадку на воду, на их поиски отправились спасатели. «Двух пострадавших заметил вертолет, они были эвакуированы спасательной шлюпкой из Кардигана», — сообщила Королевская национальная спасательная служба.

Авиаторов госпитализировали в шоковом состоянии. Они провели ночь в больнице, затем выписались и на пароме отправились в Ирландию.

Ранее вертолет с детьми на борту разбился при вылете из аэропорта США. Воздушное судно врезалось в пустой самолет на взлетно-посадочной полосе.

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