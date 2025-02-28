Отец Жанны Фриске рассказал о просьбе вдовца певицы отправить ее в хоспис

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев требовал отправить ее в хоспис

Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что ее экс-возлюбленный Дмитрий Шепелев настаивал на отправке артистки в хоспис. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Владимира, во время тяжелой болезни Фриске Шепелев стоял перед ним на коленях, умоляя отвезти певицу в клинику для пациентов без надежды на выздоровление. На тот момент Жанна уже не могла передвигаться самостоятельно и слышала просьбу возлюбленного из другой комнаты. «Он мою дочь уже похоронил», — заявил отец артистки.

Он также объяснил, почему Фриске и Шепелев не были женаты официально: «Когда Жанна была беременна, он не торопился с предложением. А когда моя дочь уже уходила от нас, он вдруг решил жениться. Всем было понятно, почему».

Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что Шепелев сливал в СМИ информацию о состоянии Фриске. Это предположение подтвердила младшая сестра певицы Наталья.