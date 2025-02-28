Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:47, 28 февраля 2025Культура

Отец Жанны Фриске рассказал о просьбе вдовца певицы отправить ее в хоспис

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев требовал отправить ее в хоспис
Ольга Коровина
Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что ее экс-возлюбленный Дмитрий Шепелев настаивал на отправке артистки в хоспис. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Владимира, во время тяжелой болезни Фриске Шепелев стоял перед ним на коленях, умоляя отвезти певицу в клинику для пациентов без надежды на выздоровление. На тот момент Жанна уже не могла передвигаться самостоятельно и слышала просьбу возлюбленного из другой комнаты. «Он мою дочь уже похоронил», — заявил отец артистки.

Он также объяснил, почему Фриске и Шепелев не были женаты официально: «Когда Жанна была беременна, он не торопился с предложением. А когда моя дочь уже уходила от нас, он вдруг решил жениться. Всем было понятно, почему».

Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что Шепелев сливал в СМИ информацию о состоянии Фриске. Это предположение подтвердила младшая сестра певицы Наталья.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

      Российские войска атаковали военные объекты в Харькове

      На Украине ограничили выезд за рубеж перевозчикам гуманитарных и медицинских грузов

      Медведчук заявил о начале раздела Украины после сделки Киева с США по недрам

      Ущерб мировой экономики от торговой политики Трампа оценили

      Многодетная семья бойца СВО осталась без дома и обвинила чиновников в отсутствии помощи

      Трассы на одном горнолыжном курорте России закрыли

      Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих

      В РПЦ отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

      Президент Латвии отказался поддержать разрешение негражданам участвовать в выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше