18:54, 11 мая 2026Мир

Пять стран объявили бойкот «Евровидению» из-за участия одной страны

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Пять стран объявили бойкот «Евровидению» из-за участия в конкурсе Израиля. Об этом сообщает BBC.

«Хотя в конкурсе 2026 года участвуют 35 стран, телевещательные компании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии в знак протеста против включения Израиля», — указано в сообщении.

Как отмечает издание, некоторые страны объявили бойкот в знак протеста против военной операции Израиля в Газе, некоторые обвинили правительство Израиля в геноциде.

Ранее эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер заявил, что Вена готовится проводить «Евровидение» в условиях повышенной террористической угрозы.

