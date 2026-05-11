Пять стран объявили бойкот «Евровидению» из-за участия одной страны

Пять стран объявили бойкот «Евровидению» из-за участия в конкурсе Израиля. Об этом сообщает BBC.

«Хотя в конкурсе 2026 года участвуют 35 стран, телевещательные компании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии в знак протеста против включения Израиля», — указано в сообщении.

Как отмечает издание, некоторые страны объявили бойкот в знак протеста против военной операции Израиля в Газе, некоторые обвинили правительство Израиля в геноциде.

Ранее эксперт по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер заявил, что Вена готовится проводить «Евровидение» в условиях повышенной террористической угрозы.