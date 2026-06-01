28-летняя женщина не пережила поход на рок-фестиваль

28-летняя американка умерла после похода на рок-фестиваль
Никита Савин

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock / Fotodom  

В США не стало женщины, которая получила травму во время похода на рок-фестиваль. Об этом пишет Daily Star.

16 мая 28-летняя Даниэль Ускивич из города Сент-Чарльз отправилась на музыкальный фестиваль Pointfest в Мэриленд-Хайтс, чтобы послушать выступление популярной группы Sleep Theory. Во время концерта один из зрителей прыгнул в толпу и случайно ударил Ускивич ногой по голове. Американка не обратила внимания на это, однако через три дня после фестиваля ее госпитализировали с сильной головной болью.

В больнице врачи обнаружили у нее кровоизлияние в мозг, которое, по их мнению, было вызвано ударом. Выяснилось, что женщина перенесла два инсульта. Кроме того, в больнице у нее нашли некое скрытое заболевание. Нейрохирурги удалили скопившуюся в мозге кровь и тромбы. 22 мая Ускивич ввели в медикаментозную кому, которой она не пережила. Американки не стало 26 мая.

«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Как пишет Daily Star, в августе 2025 года Ускивич обручилась со своим возлюбленным. Свадьба была назначена на апрель, но ее отложили.

Ранее сообщалось, что жительница Канады перенесла инсульт и внезапно заговорила с иностранным акцентом. Проснувшись после операции женщина заговорила с русским акцентом.

