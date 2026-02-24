Канадка проснулась после операции и внезапно заговорила с русским акцентом

Канадка внезапно начала разговаривать с русским акцентом после операции

Жительница Онтарио, Канада, Тара Ливингстон пожаловалась на внезапно появившийся у нее русский акцент. О своей новой особенности она рассказала Jam Press.

В ноябре 2023 года канадка перенесла инсульт, в результате которого у нее развилось расстройство речевой деятельности. Ей было тяжело разговаривать и понимать речь других людей. Эти способности женщина постепенно возвращала с помощью терапии, однако в феврале 2024 года ее настигла другая проблема.

Ливингстон сделали операцию. Проснувшись после нее, она обратилась к медсестрам и неожиданно поняла, что начала разговаривать с русским акцентом. «Я была так озадачена», — вспоминает о своих эмоциях женщина. Ей диагностировали синдром иностранного акцента.

По словам Ливингстон, теперь, хоть она и канадка, местные разговаривают с ней как с туристкой. Например, у женщины часто спрашивают, откуда она. «Я чуть не плачу, когда отвечаю на этот вопрос, это разбивает мне сердце», — призналась она.

Канадка рассказала, что акцент приносит ей много неудобств. Так, однажды в баре с ней по-русски начала говорить незнакомка. Ливингстон объяснила, что не знает русского, в ответ женщина накричала на нее. Позже канадка узнала, что та назвала ее чертовой свиньей. «Я просто хочу снова быть собой», — посетовала она.

Синдром иностранного акцента встречается крайне редко — в мире зафиксировано лишь около 150 подобных случаев. Обычно он возникает после черепно-мозговых травм или инсультов, но может проявиться и после хирургических операций.

Ранее сообщалось, что француженка заговорила с английским акцентом после удаления миндалин. Она не может избавиться от него уже 14 лет.

