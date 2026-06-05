Стало известно о возможном использовании материалов из Чернобыля для обороны ВСУ

Военный эксперт Марочко: ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля для обороны

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей могут использовать материалы из Чернобыля. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко сообщил, что при формировании сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам применяются материалы сомнительного происхождения.

«Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большегрузы со стройматериалами», — сказал он.

Ранее директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук предупредил об угрозе нового Чернобыля из-за атак ВСУ. «Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий», — сказал он.

