Глава ЗАЭС предупредил об угрозе нового Чернобыля из-за атак ВСУ

Глава ЗАЭС Черничук: Обстрелы ВСУ могут привести к трагедии наподобие Чернобыля

Удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле и на Фукусиме. Об этом предупредил директор ЗАЭС Юрий Черничук в разговоре с РИА Новости.

«Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий», — заявил он.

В начале декабря в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что рядом с ЗАЭС ежедневно раздаются взрывы и слышатся выстрелы. Отмечалось, что в некоторые дни такие звуки раздаются 20 раз, а иногда и больше.

При этом в организации заявили, что не могут назвать виновных в атаках на атомную электростанцию. Там объяснили, что для этого необходимо провести независимую экспертизу, которая включает анализ окружающей среды и обломков, но такой возможности нет.