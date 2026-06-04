В Минобороны Финляндии заявили о готовности сбить летевшие на Петербург дроны ВСУ

Глава Минобороны Хяккянен: Финляндия была готова сбить дроны ВСУ, летевшие на Петербург

Финляндия была готова сбить дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие в направлении Санкт-Петербурга, если бы они вторглись в воздушное пространство страны. Такое заявление сделал глава Минобороны государства Антти Хяккянен, его цитирует газета Ilta-Sanomat.

«В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности», — подчеркнул министр.

По его словам, разведывательные службы Финляндии смогли заранее выяснить детали готовящейся атаки, благодаря чему была выработана стратегия на случай, если БПЛА залетят на территорию страны.

«Мы не раскрываем подробностей, какую разведывательную систему использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность», — добавил Хяккянен.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору рассказал, что эйфория президента Украины Владимира Зеленского после атаки на Петербург вызовет негативную реакцию в ЕС. «Европа еще не отошла от дронов в Прибалтике, а тут уже новая эскалация», — пояснил он.