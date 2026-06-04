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07:02, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о недовольстве ЕС атакой ВСУ на Петербург

Христофору: Эйфория Зеленского после атаки на Петербург вызовет негативную реакцию в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou/ / Reuters

Эйфория президента Украины Владимира Зеленского после атаки беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург вызовет негативную реакцию в Европейском союзе (ЕС), считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Так и хочется спросить: чему ты радуешься? Европа еще не отошла от дронов в Прибалтике, а тут уже новая эскалация. Думаешь, ЕС это так просто оставит без внимания?» — подчеркнул журналист. По его мнению, украинские власти пытаются отвлечь внимание от чего-то действительно важного.

Ранее в России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. В МИД страны осудили удары по Северной столице и отметили, что попытка оказать давление на Москву не принесет никакого результата.

ВСУ атаковали Санкт-Петербург 3 июня, в результате налета пострадали четыре человека. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Россия нанесет ответные удары, которые будут носить системный характер.

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