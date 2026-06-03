«Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

Военкор Коц: РФ нужно сменить тактику СВО после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

России необходимо изменить подход к ведению специальной военной операции (СВО) после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург. С таким призывом выступил военный корреспондент Александр Коц. На фоне атаки высказались и в МИД России, где осудили удары по Северной столице и отметили, что попытка оказать давление на Москву не принесет никакого результата.

В России призвали к смене тактики на СВО и необходимости «взрывать, бить, топить»

Коц после атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург заявил о необходимости ужесточения действий России в рамках СВО. По его мнению, Москве следует отказаться от существующих ограничений и действовать более жестко, чтобы достигнуть поставленных целей.

Взрывать, выносить, бить и топить. Мысли о текущем моменте. Не пора ли завязывать с чистоплюйством? Мы эту войну не выиграем в белых перчатках. Невозможно оставаться рыцарем, когда против тебя играют шулера. Давайте уже снимем ограничители Александр Коц военкор

Военкор перечислил пять мер, которые, как он считает, могли бы повлиять на ситуацию. В частности, он предложил создать коллапс в системе управления Украины с помощью устранения тех чиновников, которые ответственны за принятие решений, и тех, которые придут на их место. Далее военкор призвал взрывать мосты через Днепр или создать условия, при которых ими невозможно было бы воспользоваться. «Их около 20 на всем украинском протяжении Днепра. Надо резать по реке и потом методично выносить понтоны и паромные переправы, которые они начнут наводить», — написал он.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Третьим пунктом он назвал атаки на очистительные и канализационные системы украинских городов и создание невыносимых условий для проживания в них. «Толпы беженцев в западную сторону парализуют логистику врага. Мы уже на том этапе, когда надо заканчивать переживать по поводу неудобств для гражданского населения на той стороне», — выразил уверенность он.

Четвертым важным этапом он выделил удары по транспортным маршрутам.

Бить по поездам, на которых в Киев преспокойно катаются всевозможные европейские шишки, которые фактически ведут с нами войну. Они должны забыть туда дорогу и организовывать свои шабаши конспиративно в карпатских лесах Александр Коц военкор

В последнем, пятом пункте Коц заявил, что России необходимо топить все суда, которые входят и выходят из украинских портов. При этом не учитывать национальную принадлежность и флаг. Пораженными танкерам и зерновозами он предложил перекрыть Киеву выход в Черное море.

В МИД осудили атаки на Петербург и сделали ряд заявлений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя атаки на Санкт-Петербург в первый день проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что Москва решительно осуждает подобные действия. По его словам, за ударами стоят спонсоры Киева, которые продолжают усиливать давление на Россию и не отказываются от провокаций.

Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал Сергей Рябков заместитель министра иностранных дел России

Кроме того, замглавы МИД напомнил о положениях российской Военной доктрины и Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. По его словам, в случае угрозы территориальной целостности страны Россия оставляет за собой право на встречные действия и может ответить агрессору применением ядерного оружия.

Зеленский пригрозил увеличить масштаб ударов по России

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Киев намерен продолжать наносить удары по российской территории и рассчитывает увеличить их масштаб. Об этом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем делать то же самое. Вопрос только во времени, когда мы сможем увеличить масштаб наших ответов», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина уже наносит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и другим объектам, которые считает военными целями.

При этом одновременно с этим Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу прекращения боевых действий.

Над территорией Ленинградской области сбили 59 БПЛА, есть пострадавшие

Утром 3 июня ВСУ предприняли одну из самых масштабных попыток атаковать Санкт-Петербург и Ленинградскую область беспилотниками.

Сразу после объявления воздушной тревоги жители различных районов города сообщили о серии взрывов. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, к семи утра регион подвергся атаке 50 беспилотников. Позднее он уточнил, что общее число запущенных дронов достигло 59. Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате атаки повреждения получили объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. На местах работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия возгораний.

Позже Беглов уточнил, что в результате налета пострадали четыре человека. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В Кремле прокомментировали атаку на Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об атаке беспилотников на Санкт-Петербург, связал происходящее с задачами специальной военной операции. По его словам, именно для предотвращения подобных ударов по российским регионам и продолжается СВО.

«В целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция», — отметил представитель Кремля.