Рябков назвал условие применения Россией ядерного оружия

Рябков: РФ может ответить ядерным оружием на посягательство на территориальную целостность

Россия при посягательстве на ее территориальную целостность может ответить агрессору применением ядерного оружия. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что гипотетические ситуации, которые могут привести к применению ядерных вооружений, изложены в Военной доктрине Российской Федерации и Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

«В несколько прямолинейном изложении, наверное, сигнал от этих документов сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности.