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17:07, 3 июня 2026Россия

В России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после атаки на Санкт-Петербург

Военкор Коц: Нужно сменить тактику СВО после того, как ВСУ атаковали Санкт-Петербург
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

России необходимо сменить тактику специальной военной операции (СВО) после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург. Резкое изменение стратегии возможно благодаря пяти принятым мерам, их назвал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, Москве нужно снять все ограничения и начать воевать по-настоящему до полного коллапса организации во власти Украины. «Убивать тех, кто принимает решения. От [Владимира] Зеленского и ниже (...) Убивать ежедневно и без каких-либо моральных терзаний. Затем убивать тех, кто встанет на их место», — заявил Коц.

Вторым важным этапом военкор назвал удары по мостам через Днепр. Он подчеркнул, что таких мостов на реке около двадцати и по всем нужно бить так, чтобы ВСУ не могли использовать их для переправки войск. В качестве третьей меры Коц предложил совершать атаки на канализационные системы украинских городов, провоцируя бегство жителей в сторону западной части страны. Так можно парализовать логистику Украины, уверен он.

Бить по поездам, на которых в Киев преспокойно катаются всевозможные европейские шишки, которые фактически ведут с нами войну. Они должны забыть туда дорогу и организовывать свои шабаши конспиративно в карпатских лесах

Александр Коцвоенный корреспондент

Также военкор отметил, что России нужно топить все суда, которые появляются в украинских портах вне зависимости от их принадлежности и флага. «Трупами» танкеров Коц предложил перекрыть Киеву выход в Черное море. Все эти меры нужно принять, не прекращая наносить регулярные массированные удары, заключил он.

ВСУ атаковали Санкт-Петербург 3 июня, в результате налета пострадали четыре человека. После атаки украинских дронов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия нанесет ответные удары, которые будут носить системный характер.

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