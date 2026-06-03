Зеленский снова захотел встретиться с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. Его слова цитирует УНИАН.

По словам политика, переговоры о мире с участием США желательны для обеих сторон, однако если Вашингтон не захочет участвовать в урегулировании, он и сам готов на прямые переговоры с Москвой.

«Здесь нет альтернативы. И поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну», — сказал Зеленский.

Глава Украины регулярно выдвигает предложения о прямых переговорах с президентом России. Последний раз он высказывал эту идею в начале апреля, указав при этом, что ни Москва, ни Киев не могут стать площадкой для такой встречи.

Ранее украинский лидер пригрозил нарастить число и масштаб ударов по территории России, включая нефтеперерабатывающие заводы, топливные хранилища, а также другие объекты энергетики и инфраструктуры.