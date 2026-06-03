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17:34, 3 июня 2026Бывший СССР

Зеленский пригрозил увеличением масштаба ударов по России

Зеленский: Вопрос во времени, когда Украина сможет увеличить масштаб ударов по России
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина будет наносить удары по России, вопрос только во времени, когда она сможет увеличить масштаб ударов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем делать то же самое. Вопрос только во времени, когда мы сможем увеличить масштаб наших ответов», — сказал он.

Он добавил, что Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, которые считает справедливыми военными целями.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Россия при посягательстве на ее территориальную целостность может ответить агрессору применением ядерного оружия.

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