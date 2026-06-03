Россияне раскрыли отношение к ответственности за жилье детей

Т-Ж: 73 процента опрошенных россиян считают, что должны помочь детям с жильем

Лишь 19 процентов опрошенных россиян не думают о том, где будут жить их дети. Еще 8 процентов считают, что дети могут рассчитывать только на наследство или долю в имеющейся квартире, выяснили в издании Т-Ж, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Оставшиеся 73 процента считают, что детям нужно помогать с жилищным вопросом. В том числе 21 процент опрошенных уже купили жилье детям, а 52 процента собираются помочь с покупкой или передать накопления», — говорится в опросе.

Чаще всего родители планируют помочь своим детям финансово, а не покупать квартиру целиком. 54 процента среди тех, кто планирует поддержать детей, готовы помочь с первоначальным взносом на ипотеку.

«О жилье для детей одинаково часто беспокоятся высокодоходные и низкодоходные группы респондентов. Но чем меньший доход у семьи, тем более популярен вариант выдела доли или передачи текущей квартиру по наследству. Покупка жилья для детей — одновременно и инвестиция. Самый популярный инструмент для формирования капитала на квартиру — вклады (58 процентов). Купить квартиру в ипотеку и сдавать до совершеннолетия ребенка выбрали 56 процентов людей», — сказано в опросе.

«46 процентов опрошенных считают, что жилье слишком дорогое и без помощи молодому человеку покупку не потянуть. Среди тех, кто только планирует помощь, этот мотив встречается даже чаще — его выбрали 51 процент. Традиционный аргумент "меня так воспитали" выбрали только 10 процентов. Получается, вопрос помощи детям связан не столько с моралью и культурными установками, сколько с текущей экономической реальностью», — говорится в опросе.

При этом доход не сильно влияет на скорость решения жилищного вопроса для ребенка. В разных доходных группах уже приобрели квартиру для ребенка примерно равная доля людей: 21-24 процентов семей с доходом до 200 000 рублей и 27-31 процентов семей с более высоким доходом.

Однако сильно расходится число тех, кто планирует только выделить долю или передать жилье по наследству: чем менее доходная группа, тем более популярно такое решение. Например, среди людей с доходом до 60 000 рублей эту опцию выбрали 18 процентов людей, а с доходом от 200 000 рублей — не более 10 процентов.

«В каждой доходной категории около 60 процентов строят планы на будущее в плане помощи ребенку. Это может свидетельствовать о масштабе проблемы с доступностью жилья: она охватывает все слои общества и превращается в общую родительскую головную боль, независимо от дохода семей. С другой стороны, доходы наверняка влияют на горизонты достижения целей. Богатые могут не торопиться с покупкой квартиры заранее, так как уверены, что смогут это сделать потом. А те, кто чувствует, что ему тяжело угнаться за темпами роста цен, стремятся достигнуть цели как можно раньше, но ресурсы не позволяют», — следует из опроса.

Ранее россиянам предрекли спад цен на готовое жилье в июне. С приходом лета реальная стоимость сделок может снизиться на 1,5 процента.