ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:03, 4 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне раскрыли отношение к ответственности за жилье детей

Т-Ж: 73 процента опрошенных россиян считают, что должны помочь детям с жильем
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Лишь 19 процентов опрошенных россиян не думают о том, где будут жить их дети. Еще 8 процентов считают, что дети могут рассчитывать только на наследство или долю в имеющейся квартире, выяснили в издании Т-Ж, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Оставшиеся 73 процента считают, что детям нужно помогать с жилищным вопросом. В том числе 21 процент опрошенных уже купили жилье детям, а 52 процента собираются помочь с покупкой или передать накопления», — говорится в опросе.

Чаще всего родители планируют помочь своим детям финансово, а не покупать квартиру целиком. 54 процента среди тех, кто планирует поддержать детей, готовы помочь с первоначальным взносом на ипотеку.

«О жилье для детей одинаково часто беспокоятся высокодоходные и низкодоходные группы респондентов. Но чем меньший доход у семьи, тем более популярен вариант выдела доли или передачи текущей квартиру по наследству. Покупка жилья для детей — одновременно и инвестиция. Самый популярный инструмент для формирования капитала на квартиру — вклады (58 процентов). Купить квартиру в ипотеку и сдавать до совершеннолетия ребенка выбрали 56 процентов людей», — сказано в опросе.

Материалы по теме:
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026

«46 процентов опрошенных считают, что жилье слишком дорогое и без помощи молодому человеку покупку не потянуть. Среди тех, кто только планирует помощь, этот мотив встречается даже чаще — его выбрали 51 процент. Традиционный аргумент "меня так воспитали" выбрали только 10 процентов. Получается, вопрос помощи детям связан не столько с моралью и культурными установками, сколько с текущей экономической реальностью», — говорится в опросе.

При этом доход не сильно влияет на скорость решения жилищного вопроса для ребенка. В разных доходных группах уже приобрели квартиру для ребенка примерно равная доля людей: 21-24 процентов семей с доходом до 200 000 рублей и 27-31 процентов семей с более высоким доходом.

Однако сильно расходится число тех, кто планирует только выделить долю или передать жилье по наследству: чем менее доходная группа, тем более популярно такое решение. Например, среди людей с доходом до 60 000 рублей эту опцию выбрали 18 процентов людей, а с доходом от 200 000 рублей — не более 10 процентов.

Материалы по теме:
«Арктическая ипотека» в 2026 году: условия программы, ставка, кому выдают и как оформить
«Арктическая ипотека» в 2026 году:условия программы, ставка, кому выдают и как оформить
16 марта 2026
«От ипотеки избавляются те, кто влез в нее на эмоциях» Россияне стали массово продавать квартиры, купленные в кредит
«От ипотеки избавляются те, кто влез в нее на эмоциях»Россияне стали массово продавать квартиры, купленные в кредит
28 апреля 2026

«В каждой доходной категории около 60 процентов строят планы на будущее в плане помощи ребенку. Это может свидетельствовать о масштабе проблемы с доступностью жилья: она охватывает все слои общества и превращается в общую родительскую головную боль, независимо от дохода семей. С другой стороны, доходы наверняка влияют на горизонты достижения целей. Богатые могут не торопиться с покупкой квартиры заранее, так как уверены, что смогут это сделать потом. А те, кто чувствует, что ему тяжело угнаться за темпами роста цен, стремятся достигнуть цели как можно раньше, но ресурсы не позволяют», — следует из опроса.

Ранее россиянам предрекли спад цен на готовое жилье в июне. С приходом лета реальная стоимость сделок может снизиться на 1,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    Итальянские компании выразили желание работать в России

    В Конгрессе США резко ответили на заявление Рубио о России

    Россияне раскрыли отношение к ответственности за жилье детей

    Врач предостерег от употребления некоторых популярных лекарств на голодный желудок

    Захарова откровенно высказалась о поведении Армении

    ВС России разнесли склад с боеприпасами для ключевой системы ПВО Украины

    Зеленского предупредили о недовольстве ЕС атакой ВСУ на Петербург

    Захарова заявила о попадании Запада впросак

    Командование ВСУ перебросило «полк смерти» ближе к российской границе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok