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17:12, 23 июля 2026Экономика

Техногиганта оштрафовали на миллиард долларов

Reuters: Еврокомиссия оштрафовала Google на миллиард долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Steve Marcus / Reuters

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на 890 миллионов евро (больше 1 миллиарда долларов). Об этом сообщило Reuters.

Таков результат расследования, которое показало, что техногигант предоставлял необоснованные преимущества своим сервисам при выдаче результатов поиска в интернете по категориям «покупки», «отели», «транспорт» и «спорт». Кроме того, оказалось, что компания создавала искусственные ограничения для разработчиков приложений для Google Play.

В Google заявили, что действия ЕК — это не честная конкуренция, а ухудшение качества продукции, из-за чего пострадают европейские предприятия и потребители.

Ранее стало известно, что расследование в отношении этой компании начала швейцарская федеральная комиссия по вопросам конкуренции. Там полагают, что Google отключил функцию, позволяющую пользователям Android выбирать поисковую систему по умолчанию при первоначальной настройке устройства. Вместо этого система автоматически устанавливала Google Search.

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