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13:49, 14 июля 2026Экономика

Еще одна страна начала расследование в отношении Google

Reuters: Швейцария начала расследование в отношении Google
Кирилл Луцюк

Фото: Hannah Mckay / Reuters

В Швейцарии федеральная комиссия по вопросам конкуренции (COMCO) начала расследование в отношении компании Google. Об этом сообщило Reuters.

Оказалось, что техногигант отключил функцию, позволяющую пользователям Android выбирать поисковую систему по умолчанию при первоначальной настройке устройства. Вместо этого система автоматически устанавливала Google Search. При этом в остальных европейских странах эта возможность была сохранена — не повезло лишь жителям конфедерации.

Как отметили в COMCO, на цифровых рынках решающую роль играют настройки по умолчанию. Отменив названную опцию, Google ограничил видимость возможности других поисковых систем. Комиссия усмотрела в таких шагах признаки недопустимого ограничения конкуренции.

В начале июля суд Европейского союза поддержал решение по делу Google и не стал отменять штраф в 4,1 миллиарда евро, наложенный на эту компанию за предполагаемые антиконкурентные действия. Оказалось, что Google создавала несправедливые преимущества для собственных приложений.

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