Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 2 июля 2026Экономика

Техногигант не смог избежать штрафа в миллиарды евро

CNBC: Суд Европейского союза не избавил Google от штрафа в 4 млрд евро
Кирилл Луцюк

Фото: Benny Marty / Shutterstock / Fotodom

Суд Европейского союза поддержал решение по делу Google и не стал отменять штраф в 4,1 миллиарда евро, наложенный на этого техногиганта за предполагаемые антиконкурентные действия. Об этом сообщил канал CNBC.

Речь идет о том, что в 2018 году Европейская комиссия решила взыскать с Google рекордный штраф за злоупотребление доминирующим положением Android на мобильных устройствах. По ее мнению, компания создавала несправедливые преимущества для собственных приложений. Google обжаловала это решение в судебной системе ЕС, но не преуспела. Кроме того, она лишилась права подавать еще одну апелляцию.

Сразу после этого, акции Alphabet, материнской компании Google, упали примерно на процент.

В конце марта посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер заявил, что ЕС не должен налагать огромные штрафы на крупные американские технологические компании, если хочет остаться частью экономики искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл реакцию Украины на удар возмездия

    Курс Зеленского на постоянную эскалацию конфликта объяснили безысходностью

    Раскрыто число найденных в плену на Украине российских бойцов

    Семья виновника ДТП потребовала от матери невыжившего ребенка более миллиона рублей

    В МИД России раскрыли главную проблему с выбором переговорщика от ЕС

    Сыгравшая проклятую девочку в «Звонке» актриса умерла бездомной от СПИДа в 35 лет

    В квартире российского поселка холодильник взорвался и проломил стену

    Посла Швеции вызовут в МИД России

    Белорусов призвали воздержаться от поездок в Россию после удара по автобусу

    В России назвали условия быстрого завершения СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok