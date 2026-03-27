14:18, 27 марта 2026Экономика

США пригрозили оставить Евросоюз без искусственного интеллекта

Дипломат Паздер: ЕС не должен налагать на американские компании большие штрафы
Кирилл Луцюк

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom

Европейский союз не должен налагать огромные штрафы на крупные американские технологические компании. Об этом заявил посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер. Его процитировал канал CNBC.

По его словам, если ЕС хочет быть частью экономики искусственного интеллекта, то ему нужны центры обработки данных и доступ к аппаратному обеспечению, которые есть в США. И если европейские власти не хотят лишиться всего этого, то они должны пересмотреть свое отношение к американским техногигантам, которые могут задуматься о своих перспективах на рынке ЕС.

До этого глава антимонопольного ведомства блока Тереса ​​Рибера заявила, что «все компании, работающие в ЕС, должны соблюдать наши законы и уважать европейские ценности».

Материалы по теме:
«Глобальный раскол углубляется» Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
«Глобальный раскол углубляется»Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
26 августа 2025
«Пузырь может лопнуть, как в нулевые» Тысячи инвесторов поверили в ИИ и рискуют остаться ни с чем. Почему им грозит разорение?
«Пузырь может лопнуть, как в нулевые»Тысячи инвесторов поверили в ИИ и рискуют остаться ни с чем. Почему им грозит разорение?
25 октября 2025

В апреле прошлого года Европейская комиссия оштрафовала компании Apple и Meta (в России признана экстремистской и запрещена) на сотни миллионов долларов за нарушение Закона о цифровых рынках. Первую наказали на 500 миллионов евро, а вторую — на 200 миллионов.

В марте того же года французская антимонопольная служба оштрафовала Apple на 150 миллионов евро.

В декабре 2025 года Европейская комиссия оштрафовала компанию X Илона Маска на 120 миллионов евро. Штраф в отношении Google, который выставили власти ЕС, составил 3,45 миллиарда долларов.

