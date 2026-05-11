Министр обороны Германии Писториус внезапно прибыл в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус внезапно прибыл в Киев, не объявив заранее о своем визите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Писториус планирует обсудить с украинскими властями вопрос расширения взаимодействия в сфере вооружений.
По информации агентства, поездка Писториуса не анонсировалась заранее по соображениям безопасности.
«Германия и Украина — стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов. Основной акцент делается на совместной разработке передовых беспилотных систем всех радиусов действия, в частности в сфере обеспечения возможностей для нанесения глубоких ударов», — заявил министр.
Глава Минобороны также добавил, что Германия вместе с Украиной стремится к созданию совместных предприятий и разработке инновационных решений.
