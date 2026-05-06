03:29, 6 мая 2026

В Германии отреагировали на поставку ракет Taurus на Украину

Марина Совина (ночной редактор)

В посольстве ФРГ в России сообщили «Известиям», что Берлин не осуществляет поставки ракет Taurus на Украину.

«Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», — заявили дипломаты.

По их словам, Украина разработала свое дальнобойное оружие, которым пользуется в ходе конфликта.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украине не нужны Taurus, поскольку у нее есть свои дальнобойные ракеты. Мерц также утверждает, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо» и по этой причине не нуждается в новых вооружениях.

