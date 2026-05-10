Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 10 мая 2026Мир

Во Франции увидели обман Украины в поступке ЕС

Филиппо: Украина считает себя обманутой после слов Кошты о диалоге с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Варвара Кузьмина
Варвара Кузьмина (Ночной линейный редактор)

Фото: Barbara Neyman / Globallookpress.com

Украина чувствует себя обманутой после того, как в Евросоюзе (ЕС) заговорили о подготовке к переговорам с Россией. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

Так он прокомментировал слова главы Евросовета Антониу Кошты об обсуждении с лидерами союза подготовки к переговорам с Москвой. Филиппо отметил, что многие европейские политики подначивали Украину саботировать мирные соглашения, а сейчас решили вступить в диалог с Россией.

«Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать на войне, а теперь шепчутся о мире с Россией», — сказал он.

Ранее Кошта заявил, что у ЕС есть «потенциал» для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реакция европейских лидеров на визит Фицо в Москву

    Во Франции увидели обман Украины в поступке ЕС

    Бойцы отряда из экс-солдат Украины объяснили решение воевать против ВСУ

    Россиянам напомнили об опасных последствиях одной чистки зубов в день

    Названа уникальная особенность нового московского трамвая

    Вероятность восстания на Украине оценили

    В Белоруссии опубликовали карту сожженных фашистами деревень

    Иран жестко отреагировал на рождение ребенка у пресс-секретаря Трампа

    Война в Иране привела к дефициту одного продукта

    В Европе испугались новых планов Трампа на НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok