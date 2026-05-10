Филиппо: Украина считает себя обманутой после слов Кошты о диалоге с Россией

Украина чувствует себя обманутой после того, как в Евросоюзе (ЕС) заговорили о подготовке к переговорам с Россией. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

Так он прокомментировал слова главы Евросовета Антониу Кошты об обсуждении с лидерами союза подготовки к переговорам с Москвой. Филиппо отметил, что многие европейские политики подначивали Украину саботировать мирные соглашения, а сейчас решили вступить в диалог с Россией.

«Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать на войне, а теперь шепчутся о мире с Россией», — сказал он.

Ранее Кошта заявил, что у ЕС есть «потенциал» для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.