Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

Кошта: Евросоюз готовится к переговорам с Путиным по поводу конфликта на Украине

Страны Евросоюза начали подготовку к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным по поводу украинского конфликта. Такую информацию передал председатель Евросовета Антониу Кошта, его цитирует газета Financial Times.

«Я веду переговоры с лидерами 27 стран — членов [ЕС], чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и обозначить, что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент», — уточнил Кошта.

Он полагает, что у ЕС есть «потенциал» для переговоров с российским лидером. Такое изменение позиции европейских политиков объясняется растущим разочарованием действиями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, отмечается в статье.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил о необходимости немедленного возобновления диалога с Россией. Он также разослал своим коллегам-парламентариям приглашения на ПМЭФ.