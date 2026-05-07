15:32, 7 мая 2026

Евродепутат потребовал срочного возобновления диалога с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен немедленно возобновить диалог с Россией. Об этом ТАСС рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Многие [европейские] политики осведомлены об абсурдности нынешней ситуации. Но политическое давление на них слишком сильно, что не позволяет им поддерживать диалог открыто», — признал он, добавив, что все говорит в пользу возобновления диалога с Россией.

Картайзер отметил, что даже разослал своим коллегам-парламентариям приглашения на ПМЭФ

«Я убежден, что ЕС не сможет очень долго сохранять свой текущий курс», — подчеркнул евродепутат.

В апреле Картайзер посетил Москву. По его словам, этот шаг должен продемонстрировать возможности дружбы между Россией и Западной Европой.

