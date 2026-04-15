Евродепутат Картайзер посетил Москву для демонстрации возможности дружбы

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости раскрыл, что посетил Москву для демонстрации возможности дружбы между Россией и Западной Европой.

«Для меня важно показать моим присутствием, что есть альтернатива официальной политике [Евросоюза]. Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что не видит для себя другого выбора по этому вопросу.

Ранее Картайзер рассказал, что Европейский союз действительно мечтает о смене власти в Москве, но анализ внутриполитической ситуации в России показывает, что это абсолютно нереально. Согласно его утверждению, ужесточение визовых требований к гражданам России со стороны Евросоюза направлено на то, чтобы вызвать у россиян недовольство собственным правительством.