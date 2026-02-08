Реклама

Евродепутат рассказал о мечтающем о смене власти в Москве ЕС

Марина Совина
Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) действительно мечтает о смене власти в Москве, но анализ внутриполитической ситуации в России показывает, что это абсолютно нереально. Об этом ТАСС заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Согласно его утверждению, ужесточение визовых требований к гражданам России со стороны Европейского союза направлено на то, чтобы вызвать у россиян недовольство собственным правительством. Политика российских властей в отношении Украины представляется в качестве обоснования для введения данных ограничений.

«У этой мечты ЕС есть название — смена режима в Москве», — подчеркнул Картайзер. При этом евродепутат подчеркнул, что подобные ограничения, как и многие другие меры ЕС, не имеют никакого смысла.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС. По мнению Силини, на переговорах должны присутствовать лидеры Германии, Франции или Великобритании.

