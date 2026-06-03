КСИР нанес удар по штаб-квартире флота США и вынес предупреждение

КСИР атаковал штаб-квартиру 5-го флота США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана совершил атаку на американскую военную базу и штаб-квартиру Пятого флота США с помощью ракет и беспилотников. Информацию об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на его заявление.

По данным КСИР, американский военный самолет первым атаковал иранский танкер рядом с Ормузским проливом поздним вечером. Машинное отделение судна получило повреждение. В качестве ответной реакции иранские силы ударили противокорабельными ракетами по американскому судну под названием «Паная», которое может быть связано с Соединенными Штатами.

КСИР предупредил, что за любое нарушение безопасности в Ормузском проливе вооруженные силы США понесут «жесткую цену».

Аэрокосмические силы Корпуса атаковали в одном из региональных государств базу ВВС и вертолетов США. Сделали они это в ответ на действия американцев, которые ударили по телекоммуникационной вышке КСИР на острове Кешм. В свою очередь, центральное командование Пентагона (CENTCOM) написало, что военные пошли на этот шаг в качестве самозащиты.