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01:40, 18 июля 2026Россия

На российской базе отдыха произошло массовое отравление

ТАСС: Сорок человек отравились на базе отдыха в Ставропольском крае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На базе отдыха возле села Новоселицкого в Ставропольском крае произошло массовое отравление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника агентства, сорок человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. «У некоторых высокая температура и прочие признаки отравления», — рассказал он.

Ранее 19 человек обратились в больницу с признаками отравления после посещения кафе. Инцидент произошел в подмосковном Зарайске. Пострадавшие сообщили, что все они ели суши и роллы.

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