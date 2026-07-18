На российской базе отдыха произошло массовое отравление

ТАСС: Сорок человек отравились на базе отдыха в Ставропольском крае

На базе отдыха возле села Новоселицкого в Ставропольском крае произошло массовое отравление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника агентства, сорок человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. «У некоторых высокая температура и прочие признаки отравления», — рассказал он.

Ранее 19 человек обратились в больницу с признаками отравления после посещения кафе. Инцидент произошел в подмосковном Зарайске. Пострадавшие сообщили, что все они ели суши и роллы.