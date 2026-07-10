В Подмосковье 19 человек отравились после посещения кафе

В Зарайске 19 человек обратились в больницу с отравлением после посещения кафе

В подмосковном Зарайске 19 человек обратились в больницу с признаками отравления после посещения кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ГСУ СК по Московской области.

По информации ведомства, люди попали в медицинское учреждение 9 и 10 июля. Установлено, что 16 из них поели в одном кафе. Среди пострадавших семеро несовершеннолетних.

Пострадавшие сообщили, что все они ели суши и роллы. На данный момент они получают медицинскую помощь. По информации подмосковного минздрава, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в Волгоградской области правоохранители задержали владельца кафе «ЕвроАзия», в котором произошло массовое отравление. После посещения заведения в Камышине 35 человек обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции. В результате у 23 человек обнаружили заболевание сальмонеллез, в том числе у девяти детей.

