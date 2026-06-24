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Силовые структуры
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15:42, 24 июня 2026Силовые структуры

Следователи отреагировали на массовое отравление в российском кафе

В Волгоградской области правоохранители задержали владельца «ЕвроАзии» после отравления
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Волгоградской области правоохранители задержали владельца кафе «ЕвроАзия», в котором произошло массовое отравление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

С его участием проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

После посещения кафе «ЕвроАзия» в Камышине 35 человек обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции. В результате у 23 человек обнаружили заболевание сальмонеллез, в том числе у девяти детей.

Ранее в Пятигорске Ставропольского края произошло массовое отравление.

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