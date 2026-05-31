В российском городе десятки человек отравились в кафе

В Пятигорске Ставропольского края произошло массовое отравление. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
У 33 человек, в том числе двух детей, выявили острую кишечную инфекцию. Как рассказал источник телеканала, они отравились в заведении «Мао Бао».
Отмечается, что 28 человек после отравления были госпитализированы. Еще пятеро посетителей кафе получили помощь на месте.
Ранее две семьи отравились роллами из московского ресторана «Якитория». В анализах ребенка, ставшего жертвой массового отравления, нашли сальмонеллез.