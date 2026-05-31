Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 31 мая 2026Россия

В российском городе десятки человек отравились в кафе

РЕН ТВ: В Пятигорске 33 человека отравились в кафе «Мао Бао»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Пятигорске Ставропольского края произошло массовое отравление. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

У 33 человек, в том числе двух детей, выявили острую кишечную инфекцию. Как рассказал источник телеканала, они отравились в заведении «Мао Бао».

Отмечается, что 28 человек после отравления были госпитализированы. Еще пятеро посетителей кафе получили помощь на месте.

Ранее две семьи отравились роллами из московского ресторана «Якитория». В анализах ребенка, ставшего жертвой массового отравления, нашли сальмонеллез.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов

    Стало известно о способности голубей ориентироваться при помощи печени

    Винную коллекцию Сталина выставят на аукцион

    Россиянам назвали выдающие мошенников фразы и слова

    В российском городе десятки человек отравились в кафе

    «Радиостанция Судного дня» передала новое зашифрованное слово

    В России связали поведение водителей с качеством жизни

    Суд в Москве оштрафовал уехавшего из России артиста

    Мендель заявила о страхе украинцев перед отправкой на фронт

    Нетаньяху приказал расширить сухопутную операцию в Ливане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok