В российском городе десятки человек отравились в кафе

РЕН ТВ: В Пятигорске 33 человека отравились в кафе «Мао Бао»

В Пятигорске Ставропольского края произошло массовое отравление. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

У 33 человек, в том числе двух детей, выявили острую кишечную инфекцию. Как рассказал источник телеканала, они отравились в заведении «Мао Бао».

Отмечается, что 28 человек после отравления были госпитализированы. Еще пятеро посетителей кафе получили помощь на месте.

Ранее две семьи отравились роллами из московского ресторана «Якитория». В анализах ребенка, ставшего жертвой массового отравления, нашли сальмонеллез.