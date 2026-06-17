Названы самые привлекательные для жизни города России

Самыми привлекательными для жизни городами РФ стали Калининград и Ярославль

Среди крупных российских городов самыми привлекательными для жизни и покупки жилья по итогам первого полугодия 2026 года стали Калининград, Ярославль и Сочи. Об этом со ссылкой на исследование заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова сообщило агентство РИА Новости.

Исследование было проведено на основе опроса более 13,5 тысячи граждан, проживающих в городах РФ с населением от 250 тысяч человек.

«Миграционные предпочтения россиян по итогам первого полугодия 2026 года… Высокую миграционную привлекательность сохраняют Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь», — говорится в выводах специалиста. Замкнули рейтинг Нижневартовск, Якутск и Нижний Тагил.

Что касается столицы, то она оказалась на 10-м месте в списке. Исследователь связал это с тем, что мигранты, которые приезжают в столицу на заработки, стремятся вернуться в родные города и купить там недвижимость.

Ранее стало известно, что список самых «кошачьих» городов страны возглавили Санкт-Петербург, Казань и Зеленоградск.