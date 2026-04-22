12:33, 22 апреля 2026

Названы самые «кошачьи» города России

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Санкт-Петербург, Казань, Зеленоградск, Тюмень и Воронеж вошли в список самых «кошачьих» городов России. Об этом «Газете.Ru» рассказал производитель натуральных кормов SUPERPET, изучив городскую культуру, отношение жителей, статистику, инфраструктуру, памятники и музеи, связанные с питомцами.

В компании рассказали, что в Санкт-Петербурге кошки исторически охраняют культурное наследие в одном из главных музеев страны — Эрмитаже, и избавляют его от мышей и крыс. Животные даже официально числятся в штате, для них оборудованы специальные ходы.

В Казани же, по некоторым данным, кошки есть у 94 процентов опрошенных жителей. Эксперты заявили, что именно казанские кошки считались лучшими мышеловами: в свое время их отправляли к императорскому двору для борьбы с грызунами. В городе также есть памятник Коту казанскому.

Материалы по теме:
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026

Зеленоградск также вошел в список городов, где кошек любят больше всего. Там эти животные стали символом города, привлекающим туристов. Их можно встретить повсюду, а стены городских домов украшают граффити и муралы, посвященные кошкам.

Воронеж оказался в списке благодаря памятнику котенку с улицы Лизюкова, эскиз к которому нарисовала школьница. Кроме того, в городе есть собственный котомаршрут и множество котокафе.

В список вошла Тюмень, поскольку в городе расположился уникальный сквер Сибирских кошек. «Именно сибирские кошки вместе с казанскими котами избавили блокадный Ленинград от крыс и мышей. В сквере установлено 12 памятников героям, спасшим город и сокровища Эрмитажа от нашествия грызунов», — заявили эксперты.

Ранее в Тюмени установили памятник коту-пожарному Семену — животное на протяжении нескольких лет жило в местной пожарно-спасательной части и полюбилось интернет-пользователям.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

    Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Россиянин поставил на матч ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

    Анна Седокова отреагировала на критику внешности

    Все новости
