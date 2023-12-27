В России появился памятник коту-пожарному Семену

В Тюмени установили памятник коту-пожарному Семену

В России появился памятник, посвященный коту-пожарному по имени Семен, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Тюменской области.

Монумент, призванный увековечить подвиг пожарных и спасателей, установили в Тюмени в День спасателя, 27 декабря. Частью скульптурной группы является памятник коту-пожарному Семену, который на протяжении нескольких лет жил в 135-й пожарно-спасательной части Тюменской области. У животного была собственная именная спасательная форма, он ежедневно ходил на утренние разводы пожарных караулов. Семен успел полюбиться многим жителям региона и обрести популярность у пользователей соцсетей. Когда весной 2023 года кота-пожарного не стало, тюменцы стали предлагать помощь в создании памятника.

«В День спасателя Российской Федерации состоялась церемония открытия первой части нового бульвара. В первой части бульвара расположились архитектурные композиции, олицетворяющие пожарных, бесстрашно идущих в огонь, спасателей, сделанных из бронзы, сидящих на лавочке, с доброй улыбкой на лице. Одним из самых ярких персонажей, которые разместились здесь, стала фигурка кота-пожарного Семена», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В ноябре стало известно, что в Белоруссии в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установили памятник картошке.