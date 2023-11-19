В Белоруссии снова установили памятник картошке

В Бобруйском районе Белоруссии установили бронзовый памятник картошке

В Бобруйском районе Белоруссии установили памятник картошке. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает «Трыбуна Працы».

По данным издания, мероприятие приурочено ко дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Скульптура из бронзы малой архитектурной формы, представляющая собой корзину с картофелем, появилась возле картофелехранилища в Больших Бортниках. Памятник олицетворяет главный овощ на столе каждого белоруса — картофель.

Это уже не первый памятник, посвящений картошке, в стране. В 2021 году в Узденском районе Белоруссии также установили скульптуру, которая вызвала позднее неоднозначную реакцию в сети.