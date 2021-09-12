Среда обитания
 
Последние новости
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
Эпидемиолог предсказал сроки отмены масочного режима в России
Из упавшего под Иркутском самолета достали четырех человек
Названа причина падения самолета L-410 под Иркутском
Черышев получил травму в матче чемпионата Испании
Стали известны подробности катастрофы с L-410 под Иркутском
Стали известны подробности нападения на школьницу в Подмосковье
Условия для встречи Зеленского и Путина посчитали неприемлемыми
В России ответили на угрозы США из-за «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Белоруссии установили памятник картошке и насмешили пользователей сети

Памятник картошке установили в Узденском районе Белоруссии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Святлана Курэйчык / mlyn.by

В Узденском районе Белоруссии установили памятник картошке. Об этом сообщает созданный журналистами издания Tut.by портал Zerkalo. У пользователей сети скульптура вызвала неоднозначную реакцию.

Памятник представляет собой корзину с картофелем, поставленную на высокий камень-постамент, на котором написано, что в стране картофель появился еще в XVII веке.

Пользователи «ВКонтакте» принялись шутить над формой памятника и высказывать свои ассоциации с ним. Например, один из комментаторов заявил, что ему скульптура напоминает фантастический летательный аппарат пепелац из кинофильма «Кин-дза-дза!». Другой юзер заметил сходство с ночным горшком. Еще один участник сообщества спросил, видел ли когда-нибудь этот «художник» корзину картошки. А другой предположил, что «видимо, она уже гнилая и слиплась». При этом одна из пользовательниц заметила, что «только камень зря изуродовали».

Ранее сообщалось, что возле Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко в Тирасполе (Молдавия) установили статую Гарри Поттера. Монумент персонажу известных во всем мире романов английской писательницы Джоан Роулинг открыли 1 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Молдавии появился памятник Гарри Поттеру
Новую скульптуру на Болотной набережной сравнили с мусором и «стопкой дерьма»
В России появился памятник борщу
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0311 июня

Американский город уходит под землю:

почему в этом виноваты его жители?
06:23 9 сентября

В британские реки начнут сливать отходы

05:24 9 сентября

США задумали перейти на энергию солнца

04:17 9 сентября

Япония сделает мобильную связь безопасной для планеты

Среда обитания00:01 8 июня

«Как прежде уже не будет»

Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
03:01 9 сентября

Собянин высказал свое отношение к идее объединить Москву и Подмосковье

00:23 9 сентября

Москве предрекли рост стоимости жилья из-за сокращения площади квартир

20:44 8 сентября

На площади трех вокзалов в Москве построят четвертый

Среда обитания00:0228 мая

Морской бой.

Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
20:30 8 сентября

В одной из лучших стран для выживания углекислый газ стали превращать в камень

19:59 8 сентября

Миру предсказали появление «Дамбо» из-за изменения климата

19:32 8 сентября

Названа цена самой дешевой квартиры на Канарах

Россия
Москвичам пообещали «вторжение холода»
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
В России оценили предложение секретаря СНБО Украины «избавиться от кириллицы»
Пространство совместного творчества.
Как проходил главный фестиваль российской молодежи в Крыму
Кириенко исполнил мечту девочки из Оренбурга полетать на воздушном шаре
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
РПЦ оскорбилась памятником Дзержинскому в Крыму
Все материалы
Мир
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Все материалы
Бывший СССР
Посол Литвы в США назвала Белоруссию главной угрозой для ЕС
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Литве рассказали о превращении России в «Советский Союз 2.0»
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Грузинская партия разместила предвыборную рекламу на PornHub
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украинец устроил кладбище на захваченных землях
Все материалы
Экономика
Оператор «Северного потока-2» показал фотографии с завершения укладки труб
Набиуллина надела «успокоительную» брошь после повышения ключевой ставки
Ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
Россия и Белоруссия объединят рынки газа и нефти
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Все материалы
Культура
Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя из-за фильма Учителя
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
В Великобритании выбрали лучший альбом года
Художники создали огромное граффити на форуме «Россия — страна возможностей»
Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии
Все материалы
Интернет и СМИ
Галич раскрыла подробности госпитализации сына
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Google пригрозили новым штрафом в России
В России нашли способ вести диалог с иностранными IT-компаниями
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
С бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения в получении взяток
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл
Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу
Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Все материалы
Дефицит микроэлектроники в автопроме продлится до 2023 года
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года
Видео: самая крутая Нива на планете?
Тест царь-Нивы с пневмой, тачскрином и 22-дюймовыми колесами
Италия просит не запрещать продажу суперкаров с бензиновыми моторами
10 конкурентов Mercedes-AMG GT 63 S E Performance
Углеводородные и электрические силы, готовые противостоять лифтбеку
Hyundai лишил Solaris механической коробки передач
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Екатеринбурге отреставрируют Дворец культуры железнодорожников
Все материалы