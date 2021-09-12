В Белоруссии установили памятник картошке и насмешили пользователей сети

В Узденском районе Белоруссии установили памятник картошке. Об этом сообщает созданный журналистами издания Tut.by портал Zerkalo. У пользователей сети скульптура вызвала неоднозначную реакцию.

Памятник представляет собой корзину с картофелем, поставленную на высокий камень-постамент, на котором написано, что в стране картофель появился еще в XVII веке.

Пользователи «ВКонтакте» принялись шутить над формой памятника и высказывать свои ассоциации с ним. Например, один из комментаторов заявил, что ему скульптура напоминает фантастический летательный аппарат пепелац из кинофильма «Кин-дза-дза!». Другой юзер заметил сходство с ночным горшком. Еще один участник сообщества спросил, видел ли когда-нибудь этот «художник» корзину картошки. А другой предположил, что «видимо, она уже гнилая и слиплась». При этом одна из пользовательниц заметила, что «только камень зря изуродовали».

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