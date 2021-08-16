Новую скульптуру на Болотной набережной сравнили с мусором и «стопкой дерьма»

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», расположенная на Болотной набережной в Москве, вызвала неоднозначную реакцию у россиян. Об этом сообщает BFM.

Отмечается, что в сети двенадцатиметровую алюминиевую инсталляцию, которая простоит напротив дома культуры ГЭС-2 несколько месяцев, уже сравнили с кучей мусора и мороженым. Телеведущий Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте назвал Фишера бездарным человеком и призвал поддержать деньгами российских талантливых скульпторов.

«Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит. Я так понимаю, это не за деньги налогоплательщиков, это частные инвестиции в развитие современного искусства, но это не отменяет того, что это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это кошмар! Но это как бы современное искусство», — высказался Галкин.

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова в свою очередь пояснила, что инсталляция является символом творчества. «Мы все когда-то что-то мяли в руках, мы понимаем, что это такое. Это такой образ скульптуры как таковой: есть какая-то масса, из нее должно что-то родиться», — отметила Орлова.

По мнению директора музея «Гараж» Антона Белова, арт-объект поможет привлечь внимание к проекту ГЭС-2. Он добавил, что аналогичная скульптура размещалась в Нью-Йорке и Флоренции, где люди тоже возмущались работой. Белов подчеркнул, что это нормальная ситуация, поскольку искусство должно давать начало дискуссии.