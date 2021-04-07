Эрмитаж получил жалобу о развратном влиянии обнаженных скульптур на детей

Петербургский музей Эрмитаж получил официальную жалобу на то, что выставленные в залах обнаженные скульптуры развращают детей. Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что на музей часто довольно агрессивно жалуются. «Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры (...) в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», — рассказал директор.

Пиотровский добавил, что подобные заявления следует иметь в виду на будущее, однако не уточнил, из какого именно официального органа поступила жалоба.

В январе коллекционер Андрей Ружников опубликовал письмо с претензиями в адрес Эрмитажа. Он заявил, что на одной из выставок музея много подделок и поинтересовался, как они оказались в коллекции и кто несет за это ответственность. Пиотровский назвал слова коллекционера «базарным криком» и пояснил, что подобные обвинения — это «наезд» конкурентов.