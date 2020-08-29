30-летний вандал разрисовал здание Эрмитажа баллончиком

В Санкт-Петербурге группа вандалов разрисовала здание Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно, компания из четырех человек появилась на Дворцовой набережной у здания музея около шести утра. С помощью баллончиков они начали разрисовывать стены Эрмитажа, однако вскоре по камерам наблюдения хулиганов заметил сотрудник музея. Он вызвал полицию, а также попытался пресечь действия вандалов самостоятельно.

В результате на набережной Зимней канавки были задержаны двое молодых людей. Один из них оказался 30-летним жителем Васильевского острова, другому задержанному 22 года. Как сообщают «Невские новости», на данный момент сумма причиненного ущерба устанавливается.

В мае петербургские вандалы испортили граффити с изображением актера Сергея Бодрова-младшего. Портрет актера в образе Данилы Багрова из фильма «Брат», в котором он исполнил главную роль, изображен на стене трансформаторной подстанции. Хулиганы нанесли поверх граффити надпись краской красного цвета.