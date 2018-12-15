Вандалы потушили старейший в России Вечный огонь

Неизвестные потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленобласти в субботу, 15 декабря.

Инцидент произошел вечером 14 декабря. «Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")», — говорится в сообщении.

Утверждается, что преступление было совершено группой лиц, они объявлены в розыск.

Мемориал на Марсовом поле посвящен жертвам Февральской революции. Вечный огонь на нем загорелся в 1957 году. Он стал первым в СССР. От него были зажжены факелы на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и на Малаховом кургане в Севастополе.

27 сентября в городе Семикаракорск Ростовской области сожгли мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне. Огонь уничтожил надписи и сильно повредил надгробные плиты. Преступление совершил 71-летний пенсионер, его мотивы не установлены.

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