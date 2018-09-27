Пенсионер сжег мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

В городе Семикаракорск Ростовской области пенсионер поджег мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает DonDay.ru.

Инцидент случился 24 сентября. Вандал облил горючей смесью венки возле Вечного огня и поджег таблички с именами погибших. Огонь уничтожил надписи и сильно повредил надгробные плиты.

Местные жители сначала обвиняли в поджоге мемориала подростков, которые часто собираются возле него. Однако 25 сентября полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 71-летний житель Усть-Донецкого района. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» (статья 244 УК). Пенсионеру может грозить до трех месяцев лишения свободы или штраф в размере 40 тысяч рублей. Почему пожилой мужчина решил поджечь мемориал, неизвестно.

В августе в Санкт-Петербурге пьяный мужчина забросал венками Вечный огонь на Марсовом поле, а группа подростков пыталась разжечь мангал на Медном всаднике. В начале года школьницы танцевали и плевались в Вечный огонь в Краснодарском крае.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!