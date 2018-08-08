Петербуржец забросал Вечный огонь венками

В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего нетрезвого мужчину, рвавшего цветы, венки и забросавшего ими Вечный огонь на Марсовом поле, говорится на сайте регионального главка МВД в среду, 8 августа.

В отделе полиции на него составили административный протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП России).

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Решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

10 мая сообщалось, что в Казахстане вандалы уничтожили мемориал, установленный в Шымкенте в память о сотрудниках завода, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

В феврале Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 4 тысячи евро (более 275 тысяч рублей) гражданке Украины Анне Синьковой в качестве компенсации за содержание под стражей после осквернения могилы Неизвестного солдата в Киеве. При этом в ЕСПЧ не стали оспаривать сам обвинительный приговор, вынесенный в отношении украинки за то, что она в 2010-м году поджарила на Вечном огне яичницу и сосиску.

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