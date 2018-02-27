ЕСПЧ поддержал поджарившую яичницу с сосисками на Вечном огне украинку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить 4 тысячи евро (более 275 тысяч рублей) гражданке этой страны Анне Синьковой в качестве компенсации за содержание под стражей после того, как она в 2010 году поджарила яичницу и сосиски на Вечном огне в Киеве. Об этом сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ признал Украину виновной в незаконном аресте, но отказался оспаривать решение суда этой страны относительно признания Синьковой виновной в осквернении могилы Неизвестного солдата. При этом сама девушка требовала присудить ей 30 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб, а также признания ее содержания под стражей нарушением положений Конвенции прав человека. Она указала, что провела в СИЗО почти месяц после того, как срок ее ареста истек.

Кроме того, в решении суда указывается, что Вечный огонь — это не «просто газ», как утверждала украинка. «Суд не может согласиться с утверждением заявительницы о том, что ее поведение на мемориале не является презрительным по отношению к тем, в честь кого этот памятник был установлен», — сказано в решении. Требования Синьковой были удовлетворены частично.

В декабре 2010 года Синькова приняла участие в акции организации «Братство святого Луки», во время которого несколько человек поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Видеозапись действа была опубликована на YouTube, а через некоторое время девушка была арестована по обвинению в хулиганстве. Украинский суд признал ее виновной и приговорил к трем годам условно. В 2011 году Синькова направила жалобу в ЕСПЧ — она сочла свой начальный арест незаконным, а также заявила о политическом преследовании. В 2014 году депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что Синькова должна быть признана политзаключенной, поскольку «три месяца содержалась в застенках кровавого режима Януковича», а акцию «Братства святого Луки» он охарактеризовал как первый протест против «ватничества» в истории новейшей Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!