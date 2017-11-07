Вечный огонь в Киеве залили цементом

Неизвестные залили цементом мемориал Вечный огонь в парке Славы в Киеве. Об этом во вторник, 7 ноября, информирует телеканал «Эспрессо».

О происшествии коммунальным службам сообщил проходивший мимо гражданин. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что огонь действительно залили цементом, а возле него злоумышленники оставили еще 8 ведер. Стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента, его причины до сих пор неизвестны.

27 сентября в Полтаве осквернили памятник генералу Николаю Ватутину. Монумент облили красной краской. Аналогичный инцидент произошел в июне 2016-го, а о предыдущем сообщалось в середине августа этого года.

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В июле во Львове решили демонтировать Монумент Славы, разбор мемориала начнут с одной из частей, которая находится в аварийном состоянии. В конце апреля представители Украинской Галицкой партии потребовали в течение двух недель демонтировать символы коммунистического режима. В противном случае они обещали подать в суд на мэра города Андрея Садового.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Памятники участникам Второй мировой войны под действие закона не подпадают.