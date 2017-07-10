Во Львове уберут главный памятник советской армии

Во Львове демонтируют Монумент Славы, разбор мемориала начнут с одной из частей, которая находится в аварийном состоянии. Об этом в понедельник, 10 июля, информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Заместитель мэра по вопросам развития Андрей Москаленко сообщил, что аварийная часть памятника будет ограждена. Чиновник подчеркнул, что уже начаты переговоры со специалистами по демонтажу конструкций.

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Львовское издание «Варианты» отмечает, что в мае мэр Андрей Садовый подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая должна заняться ликвидацией Монумента Славы. В конце апреля представители «Украинской Галицкой партии» потребовали в течение двух недель демонтировать символы коммунистического режима. В противном случае они обещали подать в суд на Садового. Памятник не подпадает под действие закона о декоммунизации, поскольку он посвящен участникам Второй мировой войны.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

