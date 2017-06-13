В Запорожской области памятники Ленину превратили в гетмана и болгарина

В Запорожской области жители сел Новоалексеевка и Лозоватка нашли альтернативу демонтажу памятников Ленину — они придали скульптурам новые образы. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает «Укринформ».

В Новоалексеевке Ленина переделали в гетмана Пилипа Орлика. Вождю пролетариата добавили чуб и длинные усы, а также его нарядили в шаровары. На поясе у изваяния теперь красуются сабля и пистолет, а в руке появилась украинская трубка. Отмечается, что автором переделки Ленина стала местная учительница. На декорирование памятника ушло полгода и семь тысяч гривен (15 тысяч рублей).

В расположенном по соседству селе Лозоватка из скульптуры Ленина сделали болгарина-переселенца Диакова. Вождю соорудили пышную прическу и одели в национальный костюм. Открытие памятника приурочили к 155-летию переселения болгар в приазовские степи.

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29 мая сообщалось, что в Николаевской области на постаменте, где раньше стояла скульптура Ленина, установили памятник сахарной свекле. Под изображением корнеплода сохранилась надпись «Ничто не остановит идею, время которой настало».

В тот же день стало известно, что в Киеве из головы памятника Ленину, стоявшего на Бессарабской площади украинской столицы, сделали скульптуру паука.

Памятники Ленину на Украине демонтируют в рамках исполнения закона о декоммунизации, который действует в стране с 2015 года. Нормативным актом «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».