В Иране высказались о помощи Саудовской Аравии

В МИДе Ирана высказались о готовности оказать помощь СА в конфликте с хуситами

В Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана высказались о готовности оказать помощь Саудовской Аравии (СА) в конфликте с шиитским движением «Ансар Аллах» (хуситами). Об этом заявил глава дипведомства Исламской Республики Аббас Аракчи, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на местное издание Iran.

Спикер отметил, что проблема Йемена будет решена переговорами и Иран вместе с другими странами региона могут оказать в этом поддержку.

В начале июля хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» открыли огонь по военным самолетам Саудовской Аравии в воздушном пространстве Йемена. Группа саудовских военных самолетов пыталась помешать посадке иранского гражданского самолета в международном аэропорту Саны, однако «их попытка провалилась».

