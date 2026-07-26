Боксер Тим Цзю одержал победу над Эрролом Спенсом единогласным решением судей

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю одержал победу над американским спортсменом Эрролом Спенсом. Их поединок прошел на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее, сообщили РИА Новости.

Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

Теперь профессиональный рекорд австралийца — 28 побед и три поражения.

В мае Никита Цзю, младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, победил испанца Оскара Диаса в поединке за второстепенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO International). Тогда соперник Цзю отказался от продолжения боя после шестого раунда, после чего австралийцу присудили досрочную победу.