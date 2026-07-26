Боксер Тим Цзю одержал победу над Эрролом Спенсом

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю одержал победу над американским спортсменом Эрролом Спенсом. Их поединок прошел на стадионе «Афтерпей Арена» в Сиднее, сообщили РИА Новости.
Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.
Теперь профессиональный рекорд австралийца — 28 побед и три поражения.
В мае Никита Цзю, младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, победил испанца Оскара Диаса в поединке за второстепенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO International). Тогда соперник Цзю отказался от продолжения боя после шестого раунда, после чего австралийцу присудили досрочную победу.